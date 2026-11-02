В Брюсселе депутаты Европарламента с лета 2024 года задекларировали более 400 встреч с представителями табачной и никотиновой индустрии. Это примерно вчетверо больше, чем за весь предыдущий парламентский срок 2019–2024 годов, когда было задекларировано около 100 таких контактов, сообщает Politico со ссылкой на данные коалиции неправительственных организаций Smoke Free Partnership.

Контакты накануне обновления правил

Встречи проходят в период, когда ЕС готовится пересмотреть правила, касающиеся табачных и никотиновых изделий, рекламы и минимального налогообложения этой продукции. Еврокомиссия также предложила в течение нынешнего созыва меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, которые касаются отрасли.

По данным Smoke Free Partnership, около 75% задекларированных встреч пришлось на депутатов от правоцентристской Европейской народной партии, группы Европейских консерваторов и реформистов и ультраправой группы «Патриоты за Европу». Больше всего контактов — 14 — задекларировал депутат от «Патриотов за Европу» Ауке Зейлстра. Пьетро Фиокки из ЕКР заявил о девяти встречах, а Михалис Хаджипантела, Елена Невадо дель Кампо и Ессика Польфьерд из ЕНП — о восьми каждый.

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Позиции индустрии и критиков

Депутаты, критикующие активность лоббистов, ссылаются на Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. Ее руководящие принципы предусматривают, что контакты должностных лиц с табачной индустрией должны ограничиваться случаями, когда это строго необходимо для регулирования отрасли, и быть прозрачными.

Табачные компании настаивают, что действуют открыто и имеют право представлять свою позицию. Philip Morris International, производящая Marlboro, заявила о своей трансформации в направлении будущего без табака и назвала участие в диалоге с депутатами вкладом в демократический процесс. British American Tobacco также заявила о соблюдении регуляторных требований.

Евродепутаты задекларировали не менее 178 встреч с представителями Philip Morris International и 60 — с British American Tobacco. Значительная часть контактов касалась директивы о налогообложении табака, которую рассматривает Совет ЕС. Smoke Free Partnership отмечает, что само количество встреч не доказывает прямого влияния на решения, однако демонстрирует возможности индустрии формировать законодательную дискуссию.

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