В Европейском союзе 44 депутата Европарламента из 15 стран и шести политических групп обратились к министрам транспорта государств-членов с призывом возобновить переговоры о прекращении сезонного перевода часов. Об этом сообщает The Local Sweden.

Авторы письма призвали страны ЕС преодолеть застой в Совете ЕС и вновь продвинуть переговоры по законодательному предложению Еврокомиссии. Инициатором обращения стал немецкий депутат Европарламента Петер Лизе.

Почему переговоры остановились

Практика сезонной смены времени была введена после нефтяного кризиса 1970-х годов для экономии энергии. С 2001 года директива ЕС обязывает государства-члены одновременно переводить часы вперед в последнее воскресенье марта и назад — в последнее воскресенье октября, чтобы избежать проблем для транспорта, коммуникаций и трансграничной деятельности.

В 2018 году Еврокомиссия провела общественные консультации по поводу отмены смены времени. В них приняли участие 4,6 миллиона человек, а 84% участников поддержали отказ от перевода часов. В сентябре того же года Еврокомиссия предложила прекратить сезонные изменения времени, а в 2019 году Европарламент подавляющим большинством поддержал это предложение.

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В то же время правительства государств ЕС не смогли договориться, какое время должно действовать постоянно — летнее или зимнее. Среди нерешенных вопросов остаются координация между соседними странами, чтобы избежать разных часовых поясов, а также влияние возможных изменений на транспорт, трансграничную деятельность и внутренний рынок.

Исследование последствий отмены

В прошлом году Испания при поддержке Польши и Финляндии пыталась возобновить дискуссию, однако другие государства-члены не поддержали эту инициативу. Лизе заявил, что страны ЕС на протяжении восьми лет ссылались на отсутствие оценки воздействия, чтобы не продвигать предложение.

Исследование, заказанное исполнительным органом ЕС относительно последствий отмены сезонного перевода времени, должны завершить до конца года. Лизе, который по профессии является врачом, обратил внимание на возможные последствия смены времени для здоровья, в частности нарушения сна, усталость и трудности с концентрацией. Недавние исследования также ставят под сомнение объем экономии энергии от этой практики.

В письме евродепутаты отметили, что любое решение потребует координации между государствами-членами, однако считают, что эти трудности можно преодолеть при наличии политической воли.

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