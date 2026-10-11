В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия готовит предложения по ужесточению визовых правил для граждан России — государства-агрессора. Их могут представить в январе, чтобы усилить защиту ЕС от гибридных угроз, сообщает Politico Europe со ссылкой на чиновников Евросоюза.

Ужесточение ограничений поддержала группа стран, в частности Польша, Швеция и Эстония. Они выступают за более строгий подход к выдаче виз россиянам, включая бывших военных, которые воевали в Украине.

Количество туристических виз

В прошлом году гражданам РФ выдали около 478 тысяч туристических шенгенских виз. Значительная часть из них была многократной, что позволяет владельцам неоднократно въезжать в страны Шенгенской зоны без повторного оформления документов.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер заявил, что действующая система имеет уязвимости, которыми могут воспользоваться противники ЕС. По его словам, в Швеции хотели бы увидеть инициативу Еврокомиссии раньше января.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер также призвал государства-члены сократить количество виз, выдаваемых российским гражданам. Он отметил, что после первоначального сокращения число таких виз перестало снижаться.

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По данным Politico Europe, некоторые страны также намерены поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС по иностранным делам и предложить дополнительные ограничения для российских дипломатов в Евросоюзе.

Предложение Эстонии

Эстония предлагает запретить въезд в ЕС бывшим военнослужащим вооружённых сил РФ. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что таких бывших участников боевых действий может быть около 650 тысяч, а ограничения следует применять индивидуально.

Цахкна выразил опасения, что часть этих людей может прибыть в Европу при поддержке российских спецслужб и представлять угрозу для обществ стран ЕС. По его мнению, для безопасности блока необходим общий подход на уровне всего Евросоюза.

В июне министры девяти стран ЕС, а также Исландии и Норвегии обратились к Еврокомиссии с призывом выработать более унифицированный и скоординированный подход к российским визам. Они подчеркнули, что разные правила в государствах Шенгенской зоны могут ослабить давление на РФ.

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