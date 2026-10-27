В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия планирует 27 октября представить масштабную реформу агентства ЕС по охране границ Frontex. Предложение может превратить варшавское агентство в полноценное европейское агентство по возвращению и расширить его роль в выдворении людей, не имеющих законного права оставаться в Европейском союзе, сообщает Politico Europe со ссылкой на двух чиновников ЕС, знакомых с проектом.

По их данным, реформа будет предусматривать новые полномочия для проведения операций по возвращению за пределами ЕС, в частности для перемещения людей между третьими странами. Инициатива также должна предоставить Frontex больше ресурсов, оперативной гибкости и лучшее оснащение для таких операций.

Реагирование на пограничные кризисы

Вторым направлением реформы должно стать усиление способности агентства предвидеть пограничные кризисы и реагировать на них в течение 24 часов. В Еврокомиссии учитывают уроки миграционного кризиса в Сеуте, который выявил пробелы в способности ЕС заблаговременно реагировать на внезапное давление на внешних границах.

Frontex может получить более широкий мандат для мониторинга потенциальных очагов напряженности, в том числе в социальных сетях, усиления систем раннего предупреждения и выявления угроз до их эскалации. Агентство также хотят обеспечить персоналом и техникой, которые можно быстро развернуть, не полагаясь исключительно на договоренности с национальными правительствами.

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Резерв вместо расширения постоянного состава

В начале 2026 года постоянный корпус Frontex насчитывал около 7 800 сотрудников, а к 2027 году агентство стремится довести эту численность до 10 000. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призывала увеличить корпус втрое — до 30 000 европейских сотрудников пограничной и береговой охраны.

В то же время проект, как ожидается, будет искать компромисс между планами расширения и возможностями государств-членов. Вместо значительного наращивания постоянного состава Брюссель рассматривает создание крупного резерва, который можно будет мобилизовать при необходимости. Это должно учесть опасения стран, что расширение сил на уровне ЕС может забрать пограничников у национальных служб, которые также работают с высокой нагрузкой.

Реформа может вновь активизировать дискуссии о подотчетности Frontex и соблюдении прав мигрантов и просителей убежища, особенно на фоне планов ЕС активнее проводить возвращения в третьи страны. Frontex не ответило на запрос о комментарии.

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