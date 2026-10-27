Еврокомиссия прогнозирует сокращение помощи Украине со стороны партнеров за пределами ЕС почти в пять раз — FT

По оценкам Европейской комиссии, объем финансовой поддержки Украины со стороны государств, не входящих в состав Евросоюза, может сократиться с 19 млрд евро в 2026 году до 4 млрд евро в 2027-м.

Анализ брюссельских чиновников показывает, что четыре страны «Группы семи» — США, Великобритания, Канада и Япония — на данный момент в совокупности гарантировали предоставить Киеву лишь 1 млрд евро на 2027 год.

В связи с возможным дефицитом средств ЕС призывает международных партнеров расширить финансовые обязательства для более равномерного распределения нагрузки. В то же время в материале отмечается, что приведенные цифры отражают лишь уже утвержденные объемы помощи, которые могут увеличиться в ходе будущих переговоров.

Источник: Financial Times.

В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз готовится убедить Канаду и Великобританию увеличить поддержку Украины, чтобы сократить прогнозируемый дефицит ее финансирования в 70 млрд евро в 2027 году.

МВФ оценил дефицит финансирования Украины до 2029 года. Украина, по предварительной оценке Международного валютного фонда, может столкнуться с дефицитом внешнего финансирования на общую сумму около $54 млрд.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления на министерском круглом столе в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка заявил, что потребность страны во внешнем бюджетном финансировании только на 2027 год составляет более 52 млрд долларов.

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