Европейская комиссия предлагает изменить правила использования пестицидов и гербицидов в ЕС, сделав бессрочное одобрение их активных веществ стандартной процедурой. Согласно нормам, действующим с 2011 года, разрешение на применение таких веществ выдается максимум на 15 лет. Об инициативе Deutsche Welle сообщает со ссылкой на проект изменений в законодательстве ЕС в сфере сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов.

Согласно предложенной модели, проверки безопасности будут проводить только в исключительных случаях, а ответственность за них будут нести регулирующие органы, а не производители. Это также будет касаться глифосата — гербицида, который связывают с онкологическими заболеваниями и который уничтожает почти все виды растительности.

Аргументы Еврокомиссии и фермеров

В Еврокомиссии пояснили, что стремятся сократить расходы, упростить работу регулирующих органов и поддержать конкурентоспособность фермеров. Там заявили о хронических задержках и узких местах в процедурах одобрения новых, более устойчивых средств защиты растений.

В мае 19 продовольственных ассоциаций, в том числе организация CropLife Europe, заявили, что сложные административные процедуры и длительное одобрение препаратов оставляют фермеров без эффективных средств борьбы с вредителями, сорняками и болезнями растений. Депутат Европарламента от Италии Герберт Дорфманн также отметил, что многолетние задержки с допуском новых препаратов, включая более экологичные, вынуждают фермеров полагаться на старые вещества или обходиться без них.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предостережения ученых

Более 500 экспертов из стран ЕС в сентябре подписали открытое письмо с требованием приостановить рассмотрение новых правил в Европарламенте и провести независимую оценку их влияния на здоровье и окружающую среду. 7 октября эксперты ООН по правам человека также поддержали призыв к полному пересмотру того, не противоречат ли изменения международным обязательствам ЕС в сфере прав человека, в частности в отношении работников сельского хозяйства и детей.

Экологи подчеркивают, что пестициды могут сохраняться в окружающей среде, загрязнять воду, ухудшать состояние почв, способствовать утрате биоразнообразия и вредить животным в пищевых цепях. Согласно данным исследования, проведенного в 2014–2021 годах в пяти европейских странах, в 84% образцов мочи детей и взрослых обнаружили остатки как минимум двух пестицидов.

Представительница Pesticide Action Network Europe Саломе Руайнель отметила, что периодические проверки позволили запретить в ЕС 56 активных веществ с 2011 года. Среди них — инсектицид хлорпирифос, который применяли в садах, на овощных и зерновых культурах и связывали с вредным воздействием на развитие мозга детей.

Читай нас в