В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия изучает возможность направить часть поступлений от глобального налогового механизма для транснациональных компаний на финансирование следующего семилетнего бюджета ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов, осведомленных о ходе обсуждений.

Инициатива может помочь странам Европейского союза согласовать новые общеевропейские источники бюджетных поступлений. Президент Европейского совета Антониу Кошта призывает государства-члены одобрить такие платежи, чтобы сократить их национальные взносы в бюджет блока. Согласно последнему предложению, его объем составляет 1,82 трлн евро.

Споры о новых поступлениях

Переговоры по бюджету продолжаются более года, а правительства ЕС до сих пор не достигли соглашения по пяти предложенным новым налогам. Еврокомиссия оценивает потенциальные поступления от них в 65 млрд евро ежегодно.

Одним из наименее популярных вариантов стал корпоративный сбор CORE, предусматривающий фиксированный платеж для компаний с доходом свыше 100 млн евро. По данным издания, этот вариант вызывает особенно сильное неприятие в Германии.

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По словам двух дипломатов, президент Франции Эмманюэль Макрон во время октябрьского саммита лидеров поддержал идею перечислять в бюджет ЕС часть налоговых поступлений от крупных транснациональных компаний. Сторонники подхода считают, что он может получить больше политической поддержки, чем CORE, поскольку касается прибыли, а не доходов компаний.

Механизм минимального налога

Налоговое соглашение Организации экономического сотрудничества и развития 2021 года обязывает страны ЕС применять минимальную ставку корпоративного налога в 15% к крупным транснациональным компаниям с годовым оборотом свыше 750 млн евро. Страны, где ставка ниже этого уровня, должны взимать дополнительный налог с крупных иностранных компаний.

Сейчас эти средства поступают в национальные бюджеты. По словам дипломатов, столицы стран ЕС могут перечислять часть таких доходов в бюджет блока. Это может затронуть, в частности, Ирландию и Нидерланды, которые имеют низкие корпоративные ставки и получают значительные суммы от дополнительного налога. По данным Bloomberg, Нидерланды собрали 449 млн евро таких поступлений в 2026 году.

Команда Кошты и Еврокомиссия рассматривают этот вариант перед двусторонними консультациями со странами ЕС. Кошта планирует оценить позиции правительств перед саммитом лидеров ЕС, запланированным на 26–27 ноября.

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