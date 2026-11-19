Европейские союзники Украины 19 ноября соберутся в Берлине на встречу со специальными посланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Время переговоров было выбрано таким образом, чтобы европейские партнеры могли оперативно согласовать совместную реакцию на возможные заявления по итогам переговоров Дональда Трампа в Китае.

Во встрече «коалиции желающих» примут участие лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам немецких чиновников, главной темой станет подтверждение обязательств по предоставлению надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины. Они должны вступить в силу после прекращения огня.

Почему встречу проводят именно сегодня

За несколько часов до берлинских переговоров ожидается встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Среди тем обсуждения может быть Украина.

Саммит в Шэньчжэне усилил опасения европейских государств, что решения о войне и будущем континента могут быть приняты без их участия.

Немецкие чиновники пояснили, что время встречи в Берлине выбрали таким образом, чтобы союзники Украины могли быстро согласовать ответ на любые заявления со стороны Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры позволят обсудить дипломатический процесс с Виткоффом и Кушнером и получить подробности встреч Трампа.

«Украина четко заявляет о своем стремлении к миру, и мы всегда работаем конструктивно», — подчеркнул он.

Союзники готовят помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что встреча продемонстрирует неизменность европейской поддержки Украины.

По его словам, союзники «как никогда едины в стремлении обеспечить справедливый и прочный мир, который положит конец этой бессмысленной войне».

Великобритания также должна объявить новые подробности пакета помощи Украине. В него войдут дальнобойные беспилотники, способные наносить удары вглубь территории России, а также разведывательные и логистические дроны.

Reuters отмечает, что европейские страны, обеспечивающие основную часть помощи Украине, в основном остаются в стороне от переговоров Вашингтона с Москвой. На прошлой неделе они направили представителей в Абу-Даби, однако в Кремле заявили, что не согласовывали участие европейцев в следующих раундах.

Об этом сообщается со ссылкой на Reuters.

Напомним, что Кушнер и Виткофф отправились в Берлин на переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

Ранее Кушнер анонсировал следующий раунд переговоров.

После переговоров с Путиным Виткофф и Кушнер встретились с Зеленским.

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