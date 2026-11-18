Европейские союзники Украины сомневаются, что российский диктатор Владимир Путин действительно заинтересован в прекращении войны. Несмотря на это, страны Европы продолжают участвовать в переговорном процессе, опасаясь, что в случае его провала президент США Дональд Трамп может самостоятельно договориться с Кремлем и отвернуться от Киева и европейских партнеров.

По информации издания, скептицизм в отношении намерений Москвы разделяют даже некоторые представители, выбранные для участия в переговорах от имени Европы. Европейские чиновники, находившиеся на полях трехсторонней встречи Украины, США и России в Абу-Даби, считают, что переговорный процесс может завершиться безрезультатно или вновь сорваться.

При этом новая дата следующего раунда очных переговоров пока не определена.

Некоторые европейские наблюдатели опасаются, что в случае провала дипломатических усилий Дональд Трамп может заключить отдельное соглашение с Владимиром Путиным, оставив без должного внимания интересы Украины и Европы. Именно этот риск, по оценке Politico, заставляет европейцев продолжать участвовать в переговорах.

«Путин сейчас не заинтересован ни в прекращении огня, ни в мире. Он считает, что продолжение войны принесет ему больше выгоды, чем перемирие. В этом заключается фундаментальная проблема», — отметил Фредрик Весслау из Европейского совета по международным отношениям.

Как подчеркивает издание, сомнения европейских чиновников показывают, что, несмотря на попытки возобновить мирный процесс и длительные дискуссии о представительстве Европы, будущее переговоров остается в значительной степени вне контроля европейских стран.

На прошлой неделе в столицу Объединенных Арабских Эмиратов прибыли представители Франции, Германии, Великобритании и Италии, а также делегаты от Европейского совета и Европейской комиссии. В то же время они не принимали непосредственного участия в трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией.

По словам европейских чиновников, в ходе встреч российская сторона не продемонстрировала готовности к уступкам.

Лидеры стран Европейского Союза договорились, что в случае получения приглашения на переговоры регион будут представлять пять европейских государств, а также группа экспертов из штаб-квартиры ЕС в Брюсселе.

Представители Великобритании, Германии, Италии, Польши, Европейского совета и Европейской комиссии выражают скептицизм относительно истинных намерений Кремля.

В британском правительстве подчеркнули, что Украина неоднократно подтверждала готовность к мирному урегулированию, тогда как Россия отвергала предложения о полном или частичном прекращении огня и продолжала наносить удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре.

«Украина неоднократно демонстрировала серьезность своих намерений в отношении мира, тогда как Россия раз за разом отклоняла предложения о полном или частичном прекращении огня, продолжая при этом атаки на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины. Россия могла бы положить конец этой войне уже сегодня», — заявил представитель британского правительства.

Немецкий дипломат, который общался с изданием на условиях анонимности, предположил, что Путин участвует в переговорах прежде всего из-за желания достичь договоренностей с Трампом.

«На самом деле россияне не хотят переговоров — они хотят выиграть войну», — отметил собеседник Politico.

Несмотря на недоверие к Москве, Великобритания, Германия и Франция вместе с представителями других европейских стран и НАТО готовятся к первым официальным очным переговорам с Россией.

По словам двух европейских чиновников, одна из причин участия в этом процессе — опасения по поводу чрезмерных требований Кремля. В частности, Москва может настаивать на прекращении расширения НАТО и перестройке системы безопасности на европейском континенте в соответствии со своими интересами.

Дополнительную тревогу в Европейском Союзе вызывают запланированные на этой неделе личные встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Европейские представители опасаются, что в ходе этих контактов лидеры могут обсудить или фактически определить будущую архитектуру безопасности в Европе без участия самих европейцев.

«Существуют также опасения относительно того, чего на самом деле хочет американская сторона. Конечно, нам необходимо их участие, иначе войну не остановить. Но в то же время мы должны быть уверены, что это участие будет направлено на оказание давления на Россию, а не на Украину», — отметил один из европейских чиновников.

Представители администрации президента США считают, что обеспокоенность России по поводу будущего европейской безопасности является вполне уместной темой для обсуждения в рамках мирного процесса по Украине.

Европейские чиновники пока согласны с таким форматом, однако настаивают, что главным приоритетом должно быть прекращение войны, а не пересмотр будущего НАТО.

В то же время существует риск, что этот вопрос вызовет раскол среди европейских союзников Украины и приведет к публичным разногласиям относительно стратегии переговоров. Такое развитие событий может негативно повлиять на позиции партнеров Киева.

Фредрик Весслау считает, что из-за принципиальных разногласий пространство для договоренностей между Европой и Россией остается крайне ограниченным. Поэтому часть европейских представителей рассматривает участие в переговорах скорее как способ минимизировать возможные негативные последствия.

«Европейцы — как, впрочем, и украинцы — участвуют в этом «переговорном театре», пытаясь продемонстрировать американцам свою конструктивность, чтобы не оттолкнуть и не разозлить Трампа. Цель заключается в том, чтобы в случае провала переговоров ответственность за это легла на Россию, а не на Европу или Украину», — пояснил Весслау.

Переговорный процесс по прекращению российской войны против Украины продолжается при посредничестве Соединенных Штатов. Один из недавних раундов трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России состоялся в Абу-Даби.

Стороны сообщили о прогрессе в гуманитарных вопросах и о договоренности о масштабном обмене пленными. Однако принципиальных договоренностей о прекращении войны достичь не удалось.

Одним из главных камней преткновения остается территориальный вопрос. В частности, Москва требует передать ей всю территорию Донбасса, на что Киев не соглашается.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на оценки союзников Украины, которые высказываются о ситуации как публично, так и в ходе закрытых обсуждений.

Напомним, украинская переговорная команда провела беседу с представителями США и европейских стран по поводу завершения войны. К переговорам присоединились американские спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Россия не согласилась на участие представителей европейских стран в переговорах о прекращении войны против Украины. Об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. Ранее представители США сообщали, что стороны якобы договорились о привлечении Европы к переговорному процессу.

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