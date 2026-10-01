В Страсбурге, Франция, Европейский парламент начал внутреннее расследование фальшивого электронного письма, оформленного как сообщение от депутата Европарламента от Европейской народной партии Анджея Галицкого. Письмо содержало пренебрежительные оценки работы португальского евродепутата Себаштиау Бугалью накануне выборов заместителей председателя группы ЕНП, сообщает Politico Europe.

Парламент подтвердил подделку

Представитель Европарламента заявил, что службы учреждения подтвердили неаутентичность письма. По его словам, парламент контактирует с Галицким, чтобы определить, как лучше провести расследование и предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Галицкий заявил, что не был автором сообщения. Он попросил Европарламент обратиться к бельгийским властям по поводу расследования, назвав себя жертвой постыдных обвинений, основанных на фальшивых письмах. Офис Бугалью сообщил, что не будет комментировать поддельную переписку.

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Голосование в группе ЕНП

По данным четырех источников Politico Europe, присутствовавших на закрытой встрече, председатель группы ЕНП Манфред Вебер сообщил ее депутатам о расследовании в понедельник. Депутат ЕНП Педро Лопес де Пабло также заявил, что группу проинформировали о проведении расследования.

Голосование за 10 должностей заместителей председателя группы ЕНП запланировано на вторник. За эти должности борются 12 депутатов, в том числе Бугалью и Галицкий.

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