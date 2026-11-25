Европейский парламент в среду, 25 ноября, окончательно утвердил годовой бюджет Евросоюза на 2027 год с общим объемом обязательств в 199,7 млрд евро и платежей в 211,5 млрд евро, поддержав документ 406 голосами «за» (184 депутата проголосовали «против», 69 — воздержались).

Отдельно в смете заложили 650 млн евро на обслуживание долга по Кредиту в поддержку Украины, при этом Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия совместно предусмотрели возможность покрыть эти расходы в 2027 году за счет специального инструмента «Кредит в поддержку Украины».

Общий объем запланированных финансовых обязательств составит 0,99% валового национального дохода ЕС, что, по словам генерального докладчика по вопросам бюджета Нильса Ушаковса, делает этот бюджет самым небольшим за всю новейшую историю Союза. В то же время по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии парламентарии добились увеличения финансирования своих приоритетов на дополнительные 300 млн евро — в частности, на южное и восточное соседство ЕС (+39 млн евро), гуманитарную помощь (+30 млн евро), управление границами и миграцию (+30 млн евро), транспортные и энергетические сети (+22,5 млн евро), научную программу «Горизонт Европа» (+21,5 млн евро), образовательную программу Erasmus+ (+14 млн евро), гражданскую защиту (+13,5 млн евро), военную мобильность (+10 млн евро), а также климат и охрану окружающей среды (+10 млн евро).

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европарламента.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия, призвал европейских лидеров до конца года достичь договоренности по семилетнему бюджету блока. Французский президент заявил, что после января для заключения соглашения не останется политического пространства.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает идею увязывания бюджета Европейского Союза с финансовой помощью Украине. В то же время он подчеркнул, что не считает такой подход шантажом.

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