Руководство Европейской народной партии (ЕНП) приняло решение приостановить членство Сербской прогрессивной партии (SNS), которую связывают с бывшим президентом Сербии Александаром Вучичем. Такое решение было принято из-за тесного сотрудничества этой политической силы с Россией, её отказа поддерживать санкции против Москвы, а также замечаний относительно соблюдения демократических принципов.

Политическая сила оказалась в шаге от полного исключения из крупнейшего правоцентристского объединения Европы.

По информации издания, решение было принято в среду, 18 ноября, после поражения Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах в конце октября 2026 года. Результаты голосования привели к отстранению от власти Вучича, который в течение девяти лет занимал пост президента Сербии.

В то же время решение руководства ЕНП ещё должно быть утверждено Политической ассамблеей объединения. Её заседание запланировано на 7–8 декабря.

После окончательного утверждения Сербская прогрессивная партия получит один год на проведение реформ и выполнение требований европейских партнеров. Если в течение установленного срока политическая сила не изменит свой курс, ей грозит исключение из ЕНП.

В настоящее время SNS имеет статус ассоциированного члена Европейской народной партии, поскольку Сербия не входит в состав Европейского Союза.

Одним из главных требований стало прекращение политической ориентации на российского диктатора Владимира Путина. В частности, от партии Вучича требуют разорвать связи с российской партией «Единая Россия», которая поддерживает политический курс Кремля.

Кроме того, Сербская прогрессивная партия должна поддержать санкции Европейского Союза против России. Это будет означать существенное изменение её прежней позиции, которая предполагала сохранение тесных отношений с Москвой.

Требования европейских правоцентристов касаются также отношений с Китаем. От SNS ожидают дистанцирования от китайского правительства и подтверждения приверженности европейской интеграции.

Особое внимание ЕНП уделила отношению сербской партии к военным преступлениям. В частности, от политической силы Вучича требуют прекратить героизацию Ратко Младича, осужденного за военные преступления во время войны в Боснии и Герцеговине.

Как пишет Politico, государственная поддержка похорон Младича стала одним из ключевых факторов, повлиявших на решение европейских политиков.

В подготовленном отчете это событие назвали поворотным моментом для многих представителей Европейской народной партии. Оно усилило обеспокоенность в отношении политического курса SNS и ее отношения к европейским демократическим принципам.

В то же время претензии к сербской политической силе касаются не только внешней политики и исторической памяти.

Европейская народная партия также требует от SNS более активного сотрудничества с организациями гражданского общества и конкретных обязательств по укреплению свободы СМИ.

Еще одним условием стало обеспечение мирной передачи власти партии «Студенческий список», победившей на парламентских выборах в конце октября.

Об этом сообщается со ссылкой на Politico.

Сербия между Европой и Россией: как Вучич рискнул и потерял всё.

Вучич заявил, что не верит в скорое завершение войны в Украине.

Читай нас в