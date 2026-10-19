Европейские правительства расширяют контакты с администрацией талибов в Афганистане по вопросам депортации мигрантов, дипломатического представительства и экономической помощи, хотя формально не признают ее.

Переговоры без официального признания

Об этом сообщает France 24, ссылаясь на расследование Элиана Пельтье, руководителя бюро The New York Times в Пакистане и Афганистане. По его словам, на бумаге европейские правительства не признают администрацию талибов, однако на практике встречаются с ее представителями значительно чаще, чем известно публично.

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Условия возвращения в Афганистан

Издание отмечает, что такие контакты демонстрируют противоречие между дипломатическим непризнанием администрации талибов и политической необходимостью взаимодействия с ней.

Материал также посвящен положению афганцев, депортированных из стран ЕС. По описанию France 24, они возвращаются в Афганистан в условиях экономического кризиса, где для них остается очень мало возможностей. В материале говорится о депортациях и условиях, в которые возвращаются люди.

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