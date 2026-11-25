Лидеры Европейского Союза рассчитывают принять окончательное решение о предоставлении Украине нового кредита в размере 45 млрд евро, а также утвердить многолетний бюджет блока на 2028–2034 годы в ходе саммита 17–18 декабря, сообщили осведомлённые европейские дипломаты.

Хотя эти вопросы будут обсуждаться уже на специальном саммите 26–27 ноября, именно декабрьскую встречу в ЕС рассматривают как ключевую и потенциально последнюю возможность согласовать долгосрочное финансирование до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года.

Новый кредит на 45 млрд евро должен дополнить программу поддержки объемом 90 млрд евро, одобренную в конце 2025 года, однако от участия в ее финансировании стремятся отказаться Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. В качестве компромисса рассматривается привлечение этих четырёх стран исключительно к покрытию бюджетных потребностей Украины без участия в военной помощи, однако канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на присоединении всех 27 государств-членов ЕС и угрожает в противном случае заблокировать следующий семилетний бюджет.

В то же время проект многолетней финансовой рамки ЕС на 2028–2034 годы предусматривает 100 млрд евро для Украины с возможностью предоставления дополнительных кредитов после 2027 года. Поскольку от 55 млрд до 65 млрд евро из этой суммы могут пойти на обслуживание предыдущих займов, президент Европейского совета Антониу Кошта предложил выделить отдельное финансирование для выплаты процентов, чтобы сохранить весь запланированный объем помощи.

Источник: «Радио Свобода».

Европейский парламент в среду, 25 ноября, окончательно утвердил годовой бюджет Евросоюза на 2027 год с общим объемом обязательств в 199,7 млрд евро и платежей в 211,5 млрд евро, поддержав документ 406 голосами «за» (184 депутата проголосовали «против», 69 — воздержались). Отдельно в смете заложили 650 млн евро на обслуживание долга по ссуде на поддержку Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия, призвал европейских лидеров до конца года достичь договоренности по семилетнему бюджету блока. Французский президент заявил, что после января для заключения соглашения не останется политического пространства.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает идею увязывания бюджета Европейского Союза с финансовой помощью Украине. В то же время он подчеркнул, что не считает такой подход шантажом.

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