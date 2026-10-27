В Великобритании лидер Reform UK Найджел Фарадж заявил, что кандидатов от его партии не будут лишать возможности баллотироваться только из-за того, что они поставили лайки постам ультраправого активиста Томми Робинсона в социальных сетях. Об этом сообщает Politico.

Позиция Фараджа

В эфире программы Today на Radio 4 Фарадж заявил, что лайки постов Робинсона ему «не по душе», однако он не будет запрещать людям представлять Reform UK из-за этого. По его словам, партия не должна оказаться в мире «культуры отмены».

Фарадж добавил, что реакция партии будет зависеть от содержания конкретного поста. Он также заявил, что Reform UK проводит проверку кандидатов и, по его утверждению, проверяет кандидатов в местные советы тщательнее, чем любая другая политическая партия.

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Критика проверки кандидатов

Reform UK подвергалась критике из-за процедур проверки кандидатов после возвращения Фараджа на должность лидера партии в 2024 году. Скрытое расследование ITV установило, что процесс проверки побуждал кандидатов перед подачей заявки удалять аккаунты в социальных сетях, содержавшие поддержку Робинсона.

Томми Робинсон имеет несколько судимостей. В настоящее время его судят по двум пунктам обвинения в преследовании двух журналистов, вызвавшем страх насилия. Он отрицает эти обвинения.

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