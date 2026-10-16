ФБР и американское киберагентство CISA призвали избирательных должностных лиц и общественность США проявлять бдительность в отношении мошеннических текстовых сообщений и электронных писем в преддверии промежуточных выборов, которые должны состояться в следующем месяце. Об этом из Вашингтона сообщает Channel NewsAsia.

Попытки похитить данные

В совместном предупреждении, опубликованном в пятницу, CISA и ФБР заявили, что хакеры могут попытаться сорвать промежуточные выборы с помощью фальшивых сообщений и электронных писем. Такие сообщения могут быть направлены на кражу паролей или других конфиденциальных данных.

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Цели киберпреступников

В предупреждении указано, что избирательные должностные лица, кандидаты и их политические организации являются привлекательными целями для злоумышленных киберпреступников. Также отмечается, что ИИ позволяет злоумышленникам делать фальшивые письма и текстовые сообщения более убедительными на вид и по звучанию.

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