После промежуточных выборов в США в социальных сетях распространились ложные заявления о фальсификациях, в частности о якобы найденных в Хьюстоне более 20 тысячах фальшивых бюллетеней в пользу Демократической партии. Федеральное бюро расследований в письменном заявлении назвало эту информацию ложной и сообщило, что не проводило никаких операций, связанных с выборами, пишет Deutsche Welle.

Изображения не подтверждали заявление

В публикации, которую просмотрели более 400 тысяч раз, использовали три изображения, не подтверждавшие заявление о рейде в Техасе. Фотография автомобиля ФБР была сделана во время другой операции — рейда на избирательный склад в округе Фултон, штат Джорджия, во время которого в этом году изъяли бюллетени с выборов 2020 года. На автомобиле видна надпись FBI Atlanta.

Другое изображение показывало складское помещение в Хьюстоне, однако оно было взято с сайта компании Public Storage. Третья фотография демонстрировала бюллетени с надписью департамента выборов города и округа Сан-Франциско, что также не имело отношения к якобы проведенной операции в Техасе.

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Утверждения о переводчиках и графике NBC

Еще одна вирусная публикация касалась видео с избирательного участка в Льюистоне, штат Мэн. Правый медиаресурс заявил, что кадры с мужчиной, который помогает избирателям заполнять бюллетени, якобы свидетельствуют о скоординированной попытке украсть выборы. В то же время закон штата разрешает избирателю, который из-за физической инвалидности, неграмотности или религиозных убеждений не может прочитать или заполнить бюллетень, попросить другого человека о помощи. Офис секретаря штата сообщил местному изданию, что не получал достоверных сообщений о мошенничестве со стороны переводчиков.

DW также проверило поддельную графику, стилизованную под эфир NBC, в которой генеральному прокурору Техаса Кену Пакстону приписали слова о якобы нечестном результате выборов. По данным издания, Пакстон поздравил Джеймса Таларико с победой и заявил, что будет молиться о его успехах для Техаса и страны. Другие фальшивые графики распространяли вымышленные результаты о победе республиканцев в Палате представителей и Сенате.

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