В секторе Газа в Палестине фермер Камель Барака из Дейр-эль-Балаха рассказал Anadolu Agency, что урожайность оливковых деревьев упала на 70–80% по сравнению с довоенным уровнем. Причинами он назвал повреждение сельскохозяйственных угодий, дефицит удобрений и воды для орошения, а также ограниченный доступ к части рощ.

По словам Бараки, дерево, которое до войны давало примерно 100 килограммов оливок, теперь приносит лишь 20–30 килограммов. Сезон, который раньше был важным источником дохода для аграриев, торговцев и работников, теперь обеспечивает многим семьям лишь часть необходимых запасов.

Ограниченный доступ к рощам

Барака рассказал, что значительные площади оливковых рощ в восточной части центральной Газы остаются недоступными для фермеров, в том числе территории к востоку от улицы Салах ад-Дин и вблизи так называемой жёлтой линии. Согласно описанию агентства, эта условная линия разделяет районы на востоке сектора, находящиеся под контролем израильской армии, и территории к западу от неё, где могут передвигаться палестинцы.

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Фермеры из Дейр-эль-Балаха, Бурейджа и Магази испытывают трудности с доступом к землям, которые ранее были важны для производства оливок. Имеющихся угодий к западу от улицы Салах ад-Дин, по словам Бараки, недостаточно для нужд местных жителей в оливковом масле и оливках.

Расходы выросли втрое

Фермеры также сталкиваются с ростом расходов на перевозку и переработку урожая. По словам Бараки, стоимость отжима оливок выросла примерно втрое по сравнению с довоенным периодом. Дополнительными проблемами стали нехватка контейнеров для хранения оливкового масла, удобрений, рабочей силы и воды для полива.

Министерство сельского хозяйства Газы 13 июля оценило потери аграрного сектора от войны более чем в 3 млрд долларов: 1,49 млрд долларов прямого ущерба и 1,59 млрд долларов косвенных потерь. По данным министерства, повреждено 158 909 дунамов из 182 247 дунамов сельскохозяйственных земель, или около 87% их общей площади.

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