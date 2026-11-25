В США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) отключила часть своих систем после киберинцидента, который привел к несанкционированному доступу к ограниченной части систем ведомства. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на представителя FinCEN.

Расследование инцидента

Министерство финансов США совместно с Федеральным бюро расследований, Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и сторонними специалистами по цифровой криминалистике определяет масштабы и последствия инцидента.

В FinCEN заявили, что отключение систем было мерой предосторожности. Ведомство также предоставило исключительное смягчение требований для подателей отчетов, которые из-за сбоев не могут их подать.

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Статус баз данных

Криминалистический анализ продолжается. В то же время, по заявлению представителя FinCEN, в настоящее время нет доказательств компрометации баз данных, связанных с Законом о банковской тайне, или баз данных об информации о конечных бенефициарных владельцах.

В сообщении также отмечается, что сбои в работе технологических, государственных и других систем в последние месяцы стали все более серьезной проблемой. В этом месяце в США, в частности, произошли общенациональная остановка авиасообщения, сбой Microsoft, повлиявший на почтовые сервисы, технические проблемы в нескольких крупных банках и кратковременное нарушение работы сети Агентства национальной безопасности.

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