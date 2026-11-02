Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию

Финляндия присоединилась к инициативе Франции в области ядерного сдерживания. Официальная работа в рамках этого сотрудничества началась на прошлой неделе.

Об этом 2 ноября заявил президент Финляндии Александр Стубб во время выступления в Хельсинки на открытии национального курса по обороне.

По его словам, формат и масштабы сотрудничества ещё определяются. Перед принятием конкретных решений Хельсинки планирует оценить последствия различных вариантов.

Стубб отметил, что взаимодействие с Францией поможет Финляндии лучше понимать подходы ядерных держав к оценке последствий своих действий и усилит совместное сдерживание.

В то же время президент подчеркнул, что основой безопасности Финляндии остается членство в НАТО и расширенное ядерное сдерживание со стороны США. Он также заявил, что Европа должна все больше полагаться на собственные оборонные возможности.

Отдельно Стубб напомнил о недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в котором он участвовал вместе с премьер-министром Норвегии. По его словам, в ходе разговора они подтвердили непоколебимую поддержку Украины.

Источник: официальный сайт президента Финляндии

Предстоятель Финляндской православной церкви архиепископ Элия выразил возмущение заявлениями главы РПЦ Кирилла, который оправдывает и благословляет ядерное оружие с помощью христианской риторики.

Финляндия стала первой страной в мире, выдавшей лицензию на эксплуатацию хранилища для окончательного захоронения отработанного ядерного топлива. Объект предназначен для длительного хранения опасных отходов глубоко под землей.

Финляндия присоединится к французской инициативе по ядерному сдерживанию, которую президент Франции Эммануэль Макрон продвигает среди европейских союзников на фоне войны в Украине и дискуссий о будущих гарантиях безопасности.

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