Финляндия зафиксировала нападение на российский военный корабль в Балтийском море — Reuters
В четверг, 12 ноября, финские военные сообщили, что накануне зафиксировали удар по российскому военному кораблю в Балтийском море. При этом в Финляндии отметили, что ситуация с безопасностью в этом районе остается стабильной.
Отмечается, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие и что именно стало причиной удара.
Эстонские СМИ сообщили в четверг, что речь идет о небольшом корабле российского военно-морского флота, который впоследствии вернулся в Санкт-Петербург.
«Силы обороны Финляндии зафиксировали... удар по российскому военному кораблю в районе Финского залива и отслеживали развитие ситуации», — сообщил представитель финских вооруженных сил в письменном комментарии.
Пресс-секретарь добавил, что Финляндии в настоящее время не угрожает непосредственная военная опасность. В силах обороны отказались предоставить дополнительные подробности о месте или времени инцидента, а также о том, как он был обнаружен.
Обращается внимание на то, что Украина неоднократно направляла волны военных беспилотников в сторону Ленинградской области на северо-западе России, где расположены Санкт-Петербург и порт Усть-Луга — важный экспортный узел на Балтийском море для таких товаров, как нефть и зерно.
Как сообщалось, Силы обороны Украины в ночь на среду, 11 ноября, с помощью беспилотников нанесли удар по второму по величине российскому порту Усть-Луга, расположенному недалеко от Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает Reuters.
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