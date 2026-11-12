Финляндия зафиксировала нападение на российский военный корабль в Балтийском море — Reuters

В четверг, 12 ноября, финские военные сообщили, что накануне зафиксировали удар по российскому военному кораблю в Балтийском море. При этом в Финляндии отметили, что ситуация с безопасностью в этом районе остается стабильной.

Отмечается, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие и что именно стало причиной удара.

Эстонские СМИ сообщили в четверг, что речь идет о небольшом корабле российского военно-морского флота, который впоследствии вернулся в Санкт-Петербург.

«Силы обороны Финляндии зафиксировали... удар по российскому военному кораблю в районе Финского залива и отслеживали развитие ситуации», — сообщил представитель финских вооруженных сил в письменном комментарии.

Пресс-секретарь добавил, что Финляндии в настоящее время не угрожает непосредственная военная опасность. В силах обороны отказались предоставить дополнительные подробности о месте или времени инцидента, а также о том, как он был обнаружен.

Обращается внимание на то, что Украина неоднократно направляла волны военных беспилотников в сторону Ленинградской области на северо-западе России, где расположены Санкт-Петербург и порт Усть-Луга — важный экспортный узел на Балтийском море для таких товаров, как нефть и зерно.

Как сообщалось, Силы обороны Украины в ночь на среду, 11 ноября, с помощью беспилотников нанесли удар по второму по величине российскому порту Усть-Луга, расположенному недалеко от Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Reuters.

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