В Бразилии сенатор и кандидат в президенты Флавиу Болсонару не дал прямого ответа на вопрос, следует ли расследовать деятельность судьи Федерального верховного суда Кассиу Нунеса Маркеша. Вопрос касался сообщений, связанных с банкиром Даниелом Воркаро, и прозвучал 16 октября в интервью телеканалу TV Globo в Рио-де-Жанейро, сообщает The Rio Times.

Болсонару заявил, что все должны быть подчинены закону и что он должен применяться к каждому. Он сослался на Закон № 1 079 от 1950 года, определяющий основания для импичмента, и сказал, что судья, нарушающий закон, должен нести за это ответственность.

Сообщения в телефоне банкира

По данным Poder360, в телефоне основателя Banco Master Даниела Воркаро обнаружили сообщения, в которых упоминалась возможная ежемесячная выплата в размере 500 тысяч бразильских реалов сыну судьи — адвокату Кевину Маркешу. Источник оценивает эту сумму примерно в 99 тысяч долларов США. Судебного решения по этим сообщениям нет.

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Нунес Маркеш заявил, что не обменивался сообщениями с Воркаро. После появления этих сообщений он также заявил самоотвод при голосовании суда по вопросу об открытии расследования в отношении другого судьи Федерального верховного суда — Александре де Мораеса.

Критика Мораеса и выборы

Во время интервью Болсонару также обвинил Мораеса в преследовании противников правительства и политической поддержке президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По информации Poder360, кандидат не предоставил доказательств в подтверждение этих утверждений.

Нунес Маркеш возглавляет Высший избирательный суд Бразилии, который организует второй тур президентских выборов 25 октября. Его назначил в Федеральный верховный суд бывший президент Жаир Болсонару, отец Флавиу Болсонару. Предвыборная программа кандидата предусматривает сокращение числа единоличных решений судей, пересмотр полномочий суда рассматривать уголовные дела против законодателей, а также ограничения для родственников судей на работу адвокатами по делам, рассматриваемым этим судом.

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