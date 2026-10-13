В Брюсселе, Бельгия, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила лидерам всех 27 государств-членов ЕС письмо с призывом усилить меры в ответ на незаконную миграцию. Письмо было отправлено перед саммитом Европейского совета в Брюсселе на этой неделе.

Меры по защите границ

Среди предложенных шагов — создание механизма экстренного реагирования на случаи, когда миграция используется как инструмент давления, расширение полномочий агентства ЕС по охране границ Frontex и повышение показателя депортаций из ЕС.

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Как сообщает Politico Europe, фон дер Ляйен заявила в письме, что Европа должна предотвращать такие угрозы и не поступаться защитой внешних границ. По ее словам, ни одно государство или негосударственный субъект не должны использовать правила или ценности ЕС для дестабилизации Союза.

Кризис в Сеуте

Письмо появилось после миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута летом. По данным издания, тогда из Марокко в Сеуту прибыли около 70 тысяч мигрантов. Предложенные меры должны быть учтены во время обсуждения миграции, запланированного на пятницу — второй день саммита Европейского совета.

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