Фон дер Ляйен обвинила Россию в эскалации напряженности в Чёрном море после нападения на гражданское судно

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила очередное нападение на коммерческое судно в Чёрном море у побережья Румынии и возложила ответственность за него на Россию. В результате удара погиб моряк, ещё трое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что атаки на гражданские суда создают угрозу для невинных людей и являются грубым нарушением международного права.

«Глубоко обеспокоена очередной эскалацией со стороны России в Черном море. У берегов Румынии было поражено гражданское судно, на борту которого находились украинские и азербайджанские члены экипажа», — написала она.

Глава Еврокомиссии также поблагодарила спасателей, которые продолжают поиски пропавших без вести моряков.

«Мои мысли — с семьей и близкими погибшего моряка, а также с семьями трёх членов экипажа, которые до сих пор числятся пропавшими без вести», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии назвала инцидент очередным проявлением эскалации со стороны России в Чёрном море и выразила поддержку семьям погибшего и пропавших без вести членов экипажа.

Об этом глава Еврокомиссии написала в социальной сети X.

Утром 23 октября в Чёрном море у побережья Румынии затонуло торговое судно Khoryv, которое, по предварительным данным, могло быть поражено беспилотником. На борту находились 13 членов экипажа, в том числе 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

Профсоюз моряков Хорватии добивается объявления части Черного моря у побережья Болгарии и Румынии зоной боевых действий. Причиной послужила атака беспилотников на коммерческое судно «Wine Trader», в результате которой пропали без вести несколько членов экипажа, в том числе гражданин Хорватии.

В Брюсселе, Бельгия, НАТО приняло решение усилить свое присутствие в Чёрном море дополнительными патрульными самолётами, радиолокационными системами и беспилотниками.

Болгария подтвердила, что над Черным морем разведывательные миссии выполняет самолет морского патрулирования Boeing P-8A Poseidon. Премьер-министр Румен Радев заявил, что воздушное судно проводит разведку для выявления потенциальных угроз после атак беспилотников на торговые суда в регионе.

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