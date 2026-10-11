Форум губернаторов Нигерии планирует создать Национальный фонд мер вмешательства в сфере питания для поддержки реализации программы Nutrition 774 во всех 774 районах местного самоуправления страны. Об этом сообщает Premium Times Nigeria со ссылкой на заявление старшего специального помощника вице-президента по вопросам медиа и коммуникаций Стэнли Нквочи.

Губернатор штата Замфара Дауда Лавал сообщил об этом намерении в Эфиопии, зачитывая обязательство Форума губернаторов Нигерии, принятое в Аддис-Абебе. По его словам, фонд должен стимулировать лидерство на уровне штатов, увеличить внутренние инвестиции, вознаграждать эффективное выполнение программ и способствовать измеримому улучшению показателей питания.

Губернаторы 36 штатов также заявили о намерении объявить общенациональную чрезвычайную ситуацию в сфере питания в рамках борьбы с голодом.

Опыт Эфиопии

Обязательство стало результатом трехдневного обмена опытом между Нигерией и Эфиопией по вопросам лидерства в сфере питания. Нигерийскую делегацию возглавлял вице-президент Кашим Шеттима. Участники, в частности, изучали подходы Эфиопии к предоставлению услуг в сфере питания, применяемые в рамках декларации Seqota.

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Лавал заявил, что губернаторы намерены укреплять внутреннее финансирование, повышать подотчетность на местном уровне и внедрить единую систему планирования и бюджетирования в сфере питания. По его словам, программа Nutrition 774 уже включает многие принципы, применяемые в Эфиопии, а обмен опытом дал практические уроки для ее усиления.

Целевые меры в двух штатах

Глава Национального агентства развития первичной медико-санитарной помощи Муйи Айна сообщил, что федеральное правительство начнет целевые меры в двух штатах. Их выберут с учетом уровня задержки роста, определят четкие цели и разработают межсекторальные меры в соответствии с потребностями.

По словам Айны, профильные министры и федеральные ведомства вместе с губернаторами должны определить отраслевые приоритеты и распределить ответственность между уровнями власти. План также предусматривает оценку стоимости мер, совместное финансирование и показатели для отслеживания прогресса. Координирующий министр здравоохранения и социального обеспечения Мухаммад Пате заявил, что о выполнении обязательств будут докладывать вице-президенту через Национальный совет по вопросам питания.

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