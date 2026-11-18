Российский дайвер попытался выманить осьминога из его укрытия с помощью палки, однако эта выходка обернулась опасной схваткой. Морской обитатель атаковал мужчину под водой, а одно из его щупалец даже оказалось во рту дайвера.

В результате мужчине пришлось бороться за свою жизнь.

Инцидент произошел во время погружения на побережье Приморского края в РФ. На опубликованном видео видно, что дайвер приближается к осьминогу, который прятался в скале на дне моря.

Дайвер использовал палку, чтобы тыкать в морского обитателя, пытаясь сдвинуть его с места.

Но осьминог занял оборонительную позицию и выпустил свою черную чернилу, а затем, поняв, что не может убежать, начал цепляться за водолаза. Водолаз попытался стряхнуть его с руки, но осьминог, напротив, вцепился ещё крепче и подполз к его лицу, обхватив шею всеми восемью щупальцами.

Испуганный дайвер отчаянно пытался отбиться от осьминога и изо всех сил поплыл к поверхности воды. Там мужчина попытался перевести дух, однако это не помогло избежать дальнейшей схватки.

Впоследствии осьминог начал обвивать щупальцами туловище дайвера и засунул их ему в рот. Мужчина боролся с морским существом более минуты, прежде чем наконец смог освободиться от его объятий.

Что стало с осьминогом после этого, неизвестно. На момент окончания видео дайвер держал его в кулаке.

Поступок мужчины возмутил пользователей социальных сетей.

«Борьба с осьминогом, наверное, ужасна, но этот чувак, черт возьми, это заслужил. Серьезно, зачем ты тыкаешь палкой в одно из самых умных животных в природе», — написал один из пользователей под видео.

Об этом пишет Daily Star.

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