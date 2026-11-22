Фото: российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами
Боевой корабль Черноморского флота РФ — корвет «Меркурий» — затонул у причальной стенки ливийского порта Бенгази после поражения неизвестными дронами. 22 ноября спутник зафиксировал уничтожение корабля.
По данным предварительного расследования журналистов АР, несколько украинских морских дронов были запущены по кораблю с базы, находящейся под управлением украинских военных в западной Ливии. Во время удара по меньшей мере четыре беспилотника были перехвачены и уничтожены, тогда как два дрона поразили само судно. Как сообщили официальные лица, украинские специалисты по беспилотникам действовали преимущественно на авиабазе в прибрежном городе Мисурата, а также на других военных объектах в столице Триполи и прибрежном городе Завия.
Безвозвратные потери от потопления корвета оцениваются ориентировочно в 250–350 миллионов долларов. Это относительно новый корабль, который спустили на воду в 2020 году, а в состав военно-морского флота РФ приняли только в 2023 году. Судно имело на вооружении восемь пусковых установок для ракет, средства противовоздушной обороны и другое вооружение.
Источник: информационное агентство Associated Press.
В Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.
В ливийском порту Бенгази произошел мощный взрыв и разразился масштабный пожар, в результате чего, вероятно, был уничтожен российский ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380 класса «Стерегущий».
Причина взрыва в Бенгази пока не раскрывается, однако Naval News напоминает о предыдущих успешных операциях против связанных с Россией судов в Средиземном море, к которым, по сообщениям, причастна Украина: в частности, затопление судна Ursa Major 23 декабря 2024 года и уничтожение танкера для перевозки сжиженного газа Arctic Metagaz у побережья Ливии 3 марта 2026 года. В то же время местные власти и гражданская оборона Бенгази подтвердили факт утреннего взрыва и пожара на военно-морской базе, но утверждают, что инцидент произошел на складе боеприпасов, а не на российском военном корабле.
В Ливии украинские морские беспилотники уничтожили российский корвет «Меркурий» ориентировочной стоимостью 250–350 миллионов долларов, спущенный на воду в 2020 году и принятый в состав флота в 2023 году. По данным предварительного расследования нападения, несколько беспилотников были запущены по кораблю с базы в западной Ливии; по меньшей мере четыре из них были перехвачены и уничтожены, а два попали в корабль, который имел восемь пусковых установок для ракет и средства противовоздушной обороны, в то время как украинские специалисты по беспилотникам действовали преимущественно на авиабазе в Мисурате, а также в Триполи и Завии.
Источник: информационное агентство Associated Press.