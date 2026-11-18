Во время выступления российского диктатора Владимира Путина в китайском Шэньчжэне на трибуне разместили цветочную композицию, напоминающую венок. Её вид привлек внимание из-за разного символического значения красных цветов в китайской и российской культурах.

В китайской культуре красный цвет традиционно ассоциируется с радостью, счастьем, удачей и благополучием. Его широко используют во время праздничных мероприятий, в частности свадеб и празднования Нового года.

В то же время на похоронных церемониях в Китае преобладают белый и сдержанные тёмные цвета. Красного цвета обычно избегают именно из-за его праздничного значения.

В то же время в России красные цветы, особенно гвоздики, часто используются в траурных традициях. Их возлагают к памятникам, мемориалам и на могилы.

Поэтому цветочная композиция у трибуны Путина может вызывать разные ассоциации в зависимости от культурного контекста. В то же время нет оснований утверждать, что её намеренно разместили как намек на похоронную символику.

18 ноября Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двухчасовые переговоры в Шэньчжэне в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Стороны обсудили экономическое сотрудничество и международные вопросы накануне запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе переговоров Путин заявил о развитии сотрудничества между Москвой и Пекином. Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал российского диктатора старым другом.

Встреча состоялась на фоне подготовки к трехсторонним переговорам лидеров США, Китая и России.

Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь (Китай) на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самолет Ил-96, на котором прилетел глава Российской Федерации — государства-агрессора, — приземлился в международном аэропорту Баоань вскоре после двух часов ночи в среду.

На саммите в Китае 18 ноября глава Кремля заявил, что европейские страны не смогли приспособиться к потере доступа к российскому рынку и дешевым энергоносителям. По его мнению, это приводит к ослаблению позиций Европы и сокращению ее экономического потенциала.

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