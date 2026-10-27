Фото: в Польше рыбак поймал гигантского сома длиной почти три метра

Немецкий рыболов Оливер Шефер вместе со своим напарником из Нидерландов Кевином Кремерсом выловил гигантского сома длиной 2,92 метра в водохранилище польского города Рыбник. Впечатляющий улов стал одним из самых заметных на международном турнире по рыбалке, который состоялся 10–11 октября.

В соревнованиях приняли участие около 150 рыболовов, представлявших 70 команд из разных стран Европы. Шефер и Кремерс специально приехали в Польшу, чтобы померяться силами в ловле хищной рыбы.

34-летний Оливер Шефер понял, что на крючок попала крупная рыба, ещё во время вываживания. Однако истинные размеры улова он осознал лишь тогда, когда сом впервые всплыл на поверхность.

Рыбаки использовали специальную удочку для ловли крупных сомов и мягкую пластиковую приманку. Пока Шефер боролся с рыбой, Кремерс удерживал лодку на курсе против ветра.

Вываживание длилось более получаса. Только после этого мужчинам удалось доставить гигантского сома к берегу.

По возвращении на берег судьи измерили рыбу. Длина сома составила 292 сантиметра. В соответствии с правилами турнира, после измерения его отпустили обратно в водохранилище.

Шефер пояснил, что рыбу вытаскивают на берег на брезенте, чтобы не повредить защитный слой слизи на её теле.

Несмотря на впечатляющий улов, одного крупного сома оказалось недостаточно для победы в турнире. Результаты определялись по общему количеству набранных очков.

Согласно протоколу польской ассоциации рыболовов PZW Katowice, Оливер Шефер и Кевин Кремерс заняли второе место с результатом 28 930 очков.

В общий зачет были зачтены и другие их уловы. В частности, рыболовы ловили судаков на рассвете, а длина одной из пойманных рыб составляла 81 сантиметр.

Гигантский сом из Рыбника может быть знаком местным рыболовам. По сообщениям СМИ, участники соревнований предполагают, что это та самая рыба, которую выловили во время турнира в октябре 2025 года.

Тогда польские рыболовы Кшиштоф Пира и Адриан Гонтарж также поймали сома длиной 292 сантиметра. По информации Berliner Zeitung, с тех пор рыба не стала длиннее, но заметно увеличилась в объеме.

Международная ассоциация спортивной рыбалки IGFA ведёт учёт сомов по весу, тогда как официального мирового списка рекордов по длине нет.

В 2023 году итальянский рыбак Алессандро Бьянкарди выловил в реке По сома длиной 2,85 метра. Поэтому польский Рыбник считается среди рыбаков местом, где был пойман один из самых длинных известных сомов.

После успеха Оливер Шефер не отказался от амбициозной цели. В интервью Bild он рассказал, что теперь хочет поймать сома длиной три метра.

По данным Федерального агентства по охране природы Германии, европейский сом является самой крупной местной пресноводной рыбой континента. Он может достигать трех метров в длину и весить до 150 килограммов.

У сома удлиненное бесчешуйчатое тело, широкая голова и шесть усиков, которые помогают ему ориентироваться в мутной воде. Основу его рациона составляет рыба, хотя крупные особи иногда охотятся на мелких водоплавающих птиц и млекопитающих.

В 2026 году европейский сом был признан рыбой года в Германии.

Водохранилище в Рыбнике имеет особую особенность: его используют в качестве охлаждающего бассейна для угольной электростанции, откуда нагретая вода возвращается в водоем. По словам Шефера, при более высокой температуре воды рыба питается более активно. Благодаря этому сомы, карпы и судаки в водохранилище могут расти быстрее.

На распространение европейского сома также влияет изменение климата. Изначально этот вид был распространен преимущественно в речных системах Дуная и Рейна. Впоследствии благодаря программам зарыбления, начавшимся еще в XIX веке, и развитию водных путей, в частности канала Майн — Дунай, его ареал значительно расширился.

По словам биолога Юргена Гайста, которого цитирует журнал Focus, популяции сомов увеличиваются как по территории распространения, так и по плотности. В то же время холодноводные виды, в частности ручьевая форель, теряют благоприятные условия для существования.

Несмотря на значительные размеры, европейские сомы обычно не представляют серьезной опасности для людей. У них небольшие зубы, а риск опасного поведения вне периода нереста считается низким.

В то же время известны случаи нападений на пловцов. В июне 2025 года сом длиной около двух метров укусил нескольких человек в Бромбахзее в Средней Франконии. Тогда пловцы получили незначительные травмы.

Об этом сообщает немецкое издание Euronews.

Напомним, в конце октября рыболовный сезон в Украине переходит в фазу поздней осени. В это время вода стремительно остывает, а мирная рыба постепенно мигрирует в зимние ямы и снижает свою активность. Зато хищник начинает так называемый осенний жор, пытаясь накопить жировые запасы перед зимой.

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