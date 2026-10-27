19 ноября Национальное собрание Франции рассмотрит предложение Социалистической партии о легализации статуса примерно 300–400 тысяч иностранцев, работающих в стране без надлежащих документов. Законопроект предусматривает возможность получить легальный статус для людей, трудоустроенных во Франции более шести месяцев, сообщает Politico Europe.

Предложение социалистов

Инициативу внес депутат-социалист Поль Кристофль. В тексте предложения упоминается политика премьер-министра Испании Педро Санчеса, который выбрал предоставление иностранцам законных возможностей поселиться и работать вместо попыток контролировать миграционные потоки.

Ранее в этом году Испания начала предоставлять правовой статус примерно полумиллиону мигрантов без документов. Для этого им необходимо было подтвердить проживание в стране в течение как минимум пяти месяцев, трудоустройство или семейную связь с Испанией, а также отсутствие судимости.

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Поддержка левых и прогноз голосования

Ожидается, что инициативу поддержит кандидат в президенты от левоцентристских сил Рафаэль Глюксманн, который уже высказывался в ее поддержку в интервью. Законопроект, вероятно, объединит депутатов левого направления, однако сопротивление правоцентристских и ультраправых групп означает, что его могут не принять.

Представитель кампании Глюксманна заявил, что дискуссия о миграции должна отличить его от правоцентристского соперника Эдуара Филиппа. Филипп считает, что программы легализации должны зависеть от общеевропейской договоренности. По данным опроса Cluster17, проведенного по заказу Politico, среди избирателей Эмманюэля Макрона на выборах 2022 года 29% планируют поддержать Глюксманна, а 49% — Филиппа.

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