Франция готова в сугубо оборонном формате присоединиться к защите энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, в частности объектов в Янбу и трубопровода Восток—Запад. Об этом заявили во французском Министерстве иностранных дел, сообщает Anadolu Agency.

Поддержка после атак

Во французском внешнеполитическом ведомстве заверили Саудовскую Аравию в полной солидарности на фоне атак. Там также решительно осудили атаки, которые в министерстве назвали атаками йеменских хуситов, и заявили, что они должны прекратиться.

Заявление Парижа прозвучало после того, как хуситы в Йемене в понедельник предупредили авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии может стать театром военных действий. В среду Саудовская Аравия сообщила о трех погибших в результате атак на аэропорты, в том числе в столице страны Эр-Рияде.

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Безопасность судоходства

Французское МИД также заявило, что международное сообщество имеет общий интерес в восстановлении морского движения через Ормузский пролив и строгом соблюдении международного права.

Франция участвует в операции Европейского Союза по морской безопасности Aspides в регионе. Представитель министерства не уточнил, какие именно французские ресурсы задействованы в миссии, но отметил, что Париж поддерживает ее с момента запуска в феврале 2024 года и продолжит поддержку в зависимости от региональной ситуации в сфере безопасности.

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