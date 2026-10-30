Франция ввела ограничения для израильских оборонных компаний в преддверии международной военно-морской выставки Euronaval 2026, которая откроется 3 ноября в Вильпенте близ Парижа. Израильские участники не смогут в полной мере демонстрировать наступательное вооружение, сообщает Jerusalem Post.

Ограничения для экспонентов

Французское правительство уведомило организаторов выставки о введении для негосударственных израильских участников «четко определенных и крайне ограничительных рамок». Euronaval называют крупнейшей в мире выставкой продукции в сфере военно-морской обороны.

Чиновники Министерства обороны Израиля охарактеризовали меры как часть системной политики, направленной на устранение израильских оборонных технологий с международной арены, которая, по их словам, проводится под предлогом политических соображений.

Elbit представит подводные беспилотники

Компания Elbit Systems заявила, что впервые покажет на Euronaval свои возможности в сфере беспилотных подводных аппаратов. Они были добавлены в портфель компании после приобретения International Submarine Engineering Ltd., поставщика автономных подводных систем, который передал клиентам более чем в 20 странах свыше 250 подводных аппаратов.

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Elbit планирует представить новые решения вместе с семейством беспилотных надводных судов Seagull и другими разработками из своего морского портфеля.

Предыдущие ограничения

В октябре 2024 года израильским компаниям первоначально запретили участвовать в Euronaval, однако коммерческий суд Парижа отменил это решение. На выставке Eurosatory в июне Франция запретила официальное представительство правительства Израиля и создание израильского национального павильона, разрешив компаниям демонстрировать только системы противовоздушной обороны или защиты от баллистических ракет.

На Парижском авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2025 года стенды Israel Aerospace Industries, Rafael и Elbit Systems до открытия выставки были отгорожены черными стенами. Перед следующим авиасалоном в Париже в 2027 году израильским компаниям также сообщили, что им не предоставят значительные выставочные площади из-за ограниченной доступности места.

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