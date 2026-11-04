Франция приветствовала поражение республиканцев на выборах в Конгресс США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе выступления в Национальной Ассамблее заявил, что убедительная победа Демократической партии на промежуточных выборах в США является «очень хорошей новостью для американской демократии».

Дипломат подчеркнул, что результаты выборов с рекордно высокой явкой, поражение на которых уже признал президент Дональд Трамп, являются неоспоримыми. По мнению главы МИД Франции, голосование в очередной раз доказало, что в демократическом обществе именно народ определяет свою историю, а не частные интересы или алгоритмы.

Источник: Укринформ.

Белый дом опубликовал пост с Дональдом Трампом после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США. На фотографии президента разместили надпись: «Напоминание: Трамп по-прежнему ваш президент». Публикацию сопроводили фразой, которую Трамп часто использует в своих постах.

Однопартийцы Дональда Трампа возложили на него ответственность за потерю республиканцами большинства в Палате представителей и Сенате после серии побед демократов в ключевых штатах.

В США президент Дональд Трамп заявил, что война с Ираном частично стала причиной масштабных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах. В интервью The Wall Street Journal он назвал ближневосточный конфликт одним из факторов, повлиявших на результаты голосования, и сказал, что поступил бы так же снова.

Член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

Читай нас в