Франция развернула 70 тысяч полицейских и сотрудников сил безопасности перед очередными акциями протеста «жёлтых жилетов», которые должны состояться на выходных. По данным France 24, участники движения планируют вернуться на улицы под лозунгом Act III – Halloween.

Подготовка к акциям

Усиленные меры безопасности вводятся после беспорядков и мародёрства, происходивших в последние недели. Страна готовится к ещё одним выходным с возможными беспорядками, в то время как протестное движение продолжается.

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Давление на правительство

Французское правительство, испытывающее нехватку средств, сталкивается с растущими претензиями со стороны общества. У властей ограничено пространство для манёвра в преддверии выборов, при этом они пытаются восстановить порядок. Ситуацию для правительства также осложняет обременительный долг, отмечает France 24.

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