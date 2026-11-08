Франция разрабатывает гиперзвуковую ядерную ракету ASN4G для истребителей Rafale

Франция приступила к новому этапу модернизации своей ядерной авиации. Основой обновленной системы станут истребители Rafale F5 и перспективная крылатая ракета ASN4G, которая должна заменить нынешнюю ASMPA-R.

Разработкой ракеты занимается компания MBDA по заказу Генеральной дирекции по вооружениям Франции (DGA). Её принятие на вооружение ожидается примерно в 2035 году.

Носителями ASN4G должны стать истребители Rafale Воздушно-космических сил, а также палубные Rafale M ВМС Франции.

Модернизированный Rafale F5 получит новую радиолокационную станцию RBE2-XG, усовершенствованный комплекс радиоэлектронной борьбы SPECTRA F5 и обновленные системы обмена данными. Также самолёт сможет взаимодействовать с перспективным малозаметным боевым беспилотником, который будет помогать преодолевать современные системы противовоздушной обороны. Завершить сертификацию истребителя планируют около 2033 года.

Главной особенностью ASN4G станет способность развивать гиперзвуковую скорость свыше 5 Махов и маневрировать во время полёта. Это должно значительно затруднить перехват ракеты современными системами ПВО. В то же время его точная дальность, масса и мощность ядерной боевой части остаются засекреченными.

Военно-воздушные и космические силы Франции рассчитывают получить в 2027 году лишь два новых истребителя Rafale, одновременно выводя из эксплуатации дополнительные Mirage 2000-5. Имеющийся парк боевых самолетов уже используется более чем на 15 % выше запланированного уровня.

Франция будет разрабатывать истребитель нового поколения Avion de Combat du Futur (ACF) в рамках национальной программы после прекращения совместного с Германией и Испанией проекта Future Combat Air System (FCAS). Новый самолёт должен выполнять обычные боевые задачи с 2040 года, заявил начальник штаба Воздушно-космических сил Франции Жером Белланже на слушаниях в комитете по обороне Национального собрания в Париже.

Французские Воздушно-космические силы в ходе учений BASEX развернули три истребителя Rafale в аэропорту По-Пиренеи и два транспортных самолета CN235 в аэропорту Динар.

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