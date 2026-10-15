Франция будет разрабатывать истребитель нового поколения Avion de Combat du Futur (ACF) в рамках национальной программы после прекращения совместного с Германией и Испанией проекта Future Combat Air System (FCAS). Новый самолет должен выполнять обычные боевые задачи с 2040 года, заявил начальник штаба Воздушно-космических сил Франции Жером Белланже на слушаниях в комитете по обороне Национального собрания в Париже.

Национальная программа ACF

Как сообщает Defense News, Франция допускает сотрудничество с другими странами, однако оно не будет определяющим для создания самолета. Франция и Германия договорились закрыть FCAS в июне после многолетних споров о технических требованиях и промышленном контроле между Dassault Aviation и Airbus.

Белланже отметил, что наработки в рамках FCAS не будут потеряны. Речь, в частности, идет о технологиях самолета, беспилотников, малозаметности, связи и боевого облака. Франция одновременно должна продолжить работу с Германией и другими государствами над боевым облаком, поскольку совместимость европейских пилотируемых платформ важна.

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График для ядерного сдерживания

По словам Белланже, преемник Rafale должен быть способен нести гиперзвуковую ядерную крылатую ракету ASN4G в 2050 году. Именно поэтому самолет должен начать выполнять обычные миссии в 2040 году. Он также сообщил, что к 2035 году Франция планирует получить стандарт Rafale F5 с первыми компонентами будущего самолета, включая решения для двигателя, сенсоров и ракеты Stratus RS для подавления противовоздушной обороны противника.

Генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье ранее заявлял, что компания вместе с производителем двигателей Safran и компанией оборонной электроники Thales обладает всеми необходимыми компетенциями для создания истребителя нового поколения. По его оценке, разработка может стоить менее 50 млрд евро.

Беспилотные системы

Воздушно-космические силы Франции также ожидают летом 2027 года первые дальнобойные барражирующие боеприпасы — дроны Deluge от MBDA. Они должны стать основой первой эскадрильи бомбардировочных и разведывательных беспилотников. Военные параллельно экспериментируют с дронами-перехватчиками и планируют сформировать отдельную эскадрилью для таких систем.

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