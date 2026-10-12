Во Франции власти срочно направляют около 3 тысяч учителей-заменителей в школы, наиболее нуждающиеся в педагогах. Этот шаг предпринимается после более чем двух недель общенациональных ученических протестов, которые в отдельных случаях сопровождались насилием.

Требования учеников

Ученические объединения рассматривают это решение как значительную уступку со стороны французского правительства. В то же время среди главных требований протестующих остаются ремонт запущенных школьных зданий и повышение зарплат учителям, которые являются одними из самых низких в еврозоне.

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Как сообщает France 24, неясно, откуда именно возьмут необходимых учителей и сможет ли эта мера предотвратить новые протесты. Дополнительной темой дискуссии стало возможное чрезмерное применение силы полицией во время демонстраций.

Финансовые ограничения

Ремонт школ и повышение оплаты труда потребуют дополнительных средств, которые правительство, по данным телеканала, неохотно тратит. Государственный долг Франции составляет 120% от объема ее экономики, а бюджетный дефицит — 5,4%. Инвесторы обеспокоены состоянием французских финансов, из-за чего заимствования на международных рынках становятся для страны более дорогими.

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