Постоянный представитель Франции при ООН Жером Бонафон в ходе заседания Совета Безопасности ООН в понедельник, 23 ноября, заявил, что возможность деэскалации российско-украинской войны вполне реальна, хотя и хрупкая, и призвал Москву сделать выбор между дальнейшей эскалацией и мерами по укреплению доверия для начала мирного диалога.

По его словам, Франция вместе с партнерами готова к серьёзным переговорам с РФ при участии Украины и США, а украинское предложение распространить опыт операции в Олешках ещё на 15 участков дипломат назвал шансом, которым должна воспользоваться российская сторона.

Бонафон призвал ввести двойной мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и атаки на судоходство в Черном море для защиты гражданского населения, восстановления свободы навигации и обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Он сообщил, что с начала года в Чёрном море погибли 40 моряков разных национальностей и по меньшей мере 300 гражданских судов подверглись атакам, а неэкспортированные в июле — октябре черноморские объемы зерна могли бы прокормить 123 миллиона человек, страдающих от острой нехватки продовольствия, в частности в Судане, Южном Судане, Сомали и Йемене.

Глава французского представительства выразил солидарность с Украиной на фоне целенаправленных ударов РФ по критически важной и прежде всего энергетической инфраструктуре, отметив, что Кремль стремится вызвать гуманитарную катастрофу этой зимой, чтобы заставить украинцев подчиниться.

Источник: Укринформ.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в ООН призвал Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую и продовольственную инфраструктуру Украины, а также на гражданское судоходство в Чёрном море.

Латвия инициировала внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после российского удара по поселку Комишуваха в Запорожской области. В Риге заявили об очередной атаке России на гражданское население Украины.

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