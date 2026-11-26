Франция разрешила танкеру DF Peak, связанному с российским теневым флотом, покинуть остров Реюньон после почти шести недель задержания. Владелец судна выплатил около 1 млн долларов за то, что танкер не имел подтвержденной регистрации под флагом какого-либо государства. Об освобождении судна стало известно 26 ноября.

Танкер DF Peak вышел из Карибского бассейна в сентябре 2026 года и направлялся на восток. После прохождения мыса Доброй Надежды его перехватили французские военно-морские силы в Индийском океане. Судно находилось примерно в 450 морских милях к югу от острова Реюньон, расположенного к востоку от Мадагаскара. Операция состоялась 12 октября. Французские военные поднялись на борт танкера, чтобы проверить его документы и установить, под флагом какого государства он ходит.

В документах судна был указан флаг Бенина. Однако при проверке через международную базу данных Equasis французская сторона не смогла подтвердить регистрацию. По результатам проверки выяснилось, что DF Peak не имеет действующей государственной регистрации. После перехвата танкер под военным сопровождением доставили на Реюньон. 14 октября судно официально задержали. Капитана — гражданина Китая — взяли под стражу из-за того, что он не предоставил документов, подтверждающих государственную принадлежность танкера. Остальные члены экипажа остались на борту.

Владелец заплатил около миллиона долларов

24 ноября суд во французском городе Сен-Дени рассмотрел дело компании-владельца танкера. Ее признали виновной в том, что она не обеспечила подтверждение государственной принадлежности судна. Дело рассмотрели по процедуре признания вины. По информации издания The Maritime Executive, владельцу назначили финансовое взыскание в размере примерно 1 млн долларов. Средства уже перечислены на счет французского агентства, управляющего арестованными и конфискованными активами.

В то же время прокуратура Сен-Дени в своём официальном сообщении не назвала конкретную сумму наказания. Издание Baird Maritime со ссылкой на местную газету Le Quotidien de La Réunion сообщило о штрафе в размере €1 млн, что составляет примерно $1,1 млн. Помимо уплаты штрафа, владелец обязался в кратчайшие сроки оформить для танкера новую регистрацию под флагом другого государства.

После решения суда административное задержание судна было отменено. Однако французские морские службы должны были контролировать его движение до выхода из вод, находящихся под суверенитетом и юрисдикцией Франции. По данным Baird Maritime, в ночь на 25 ноября танкер покинул Реюньон. Утром того же дня он уже находился вблизи Маврикия.

Как танкер связан с российской нефтью

DF Peak был построен в 2006 году. До 2022 года его эксплуатировала российская государственная судоходная компания «Совкомфлот». Позже танкер перешел во флот компании Sun Ship, зарегистрированной в Дубае и связанной с «Совкомфлотом». В настоящее время судно принадлежит структурам из Гонконга.

По данным украинского портала War&Sanctions, танкер использовался для перевозки российской сырой нефти после введения нефтяного эмбарго странами Большой семерки и Европейского Союза. Судно также фигурирует среди танкеров, которые перевозили российские энергоносители в обход международных ограничений. В феврале 2024 года США ввели санкции против DF Peak из-за его участия в торговле российской нефтью. Впоследствии к ограничениям присоединились и другие страны:

Европейский Союз — в июне 2024 года;

Швейцария — в октябре 2024 года;

Канада — в июне 2025 года;

Великобритания — в июле 2025 года;

Украина — в декабре 2025 года;

Япония — в октябре 2026 года.

В то же время смена флага не поможет танкеру избежать санкций Евросоюза. По информации Baird Maritime, судно внесено в европейский санкционный список под прежним названием Kaliningrad и международным идентификационным номером IMO 9341067. Ограничения предусматривают запрет на заход в порты ЕС. Также они касаются фрахтования и страхования судна. Поэтому даже после уплаты штрафа во Франции танкер по-прежнему остается под международными санкциями. Об этом сообщает The Maritime Executive.

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