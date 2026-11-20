20 ноября Франция призвала созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с серией российских ударов по Украине, в частности по Киеву. В Париже требуют вынести последствия российских атак на обсуждение в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Франция заявила о созыве Совета Безопасности ООН в связи с российскими ударами по центру Киева вечером 19 ноября, когда были повреждены здания посольств Австрии и Нидерландов в Киеве.

«Это преступления. Франция решительно их осуждает. Я требую созыва заседания Совета Безопасности ООН. Россия будет вынуждена там отчитаться. Выражаю полную солидарность с украинским народом, а также с нашими австрийскими и нидерландскими друзьями, — написал Барро.

Об этом написал французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в Х.

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