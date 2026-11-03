Франция начала новый «пакт» с оборонной промышленностью, призванный сформировать национальную экосистему производителей беспилотных систем, способных оперативно разрабатывать технику для нужд ВМС. Об инициативе 3 ноября на выставке Euronaval близ Парижа объявила министр вооруженных сил Катрин Вотрен, сообщает Defense News.

Беспилотники для морских задач

По данным французского оборонного ведомства, новый механизм должен объединить потребности вооруженных сил с возможностями промышленности. Безэкипажные платформы планируют привлекать, в частности, к разминированию моря, сбору гидрографических и океанографических данных, а также исследованию морского дна на больших глубинах.

Среди объявленных на Euronaval шагов — закупка второго дистанционно управляемого подводного аппарата ROV Deep Sea компании LD Travocean. Аппарат массой 3600 кг способен погружаться на глубину до 6000 метров. Первый такой дрон, заказанный в 2024 году, завершил квалификационные испытания на расчетной глубине на прошлой неделе.

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Новые подводные аппараты и ракеты для фрегатов

Франция также планирует приобрести восемь противоминных роботов A18 производства Exail. Это многосенсорные подводные дроны, предназначенные для обнаружения и характеристики морских мин перед их последующим обезвреживанием.

ВМС Франции также должны получить второй боевой безэкипажный подводный аппарат от Naval Group. По словам представителя министерства, он будет несколько длиннее первого испытательного образца: более 10 метров в длину и массой свыше 10 000 кг. Аппарат рассчитан на пребывание под водой в течение нескольких недель.

Кроме того, представители оборонного сектора заключили соглашение с Naval Group и MBDA об увеличении боекомплекта зенитных ракет Aster на французских фрегатах типа FDI. Имеющиеся корабли переоборудуют для запуска 32 ракет вместо 16, а новые фрегаты будут строить с пусковыми установками на 32 ячейки.

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