Во Франции Ассоциация защиты конституционных свобод Adelico и Профсоюз магистратов подали срочное ходатайство в Государственный совет против призыва президента Эмманюэля Макрона запрещать демонстрации, не организованные профсоюзами. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Franceinfo.

Требования заявителей

Ассоциации попросили высший административный суд Франции приостановить исполнение этого решения и любых инструкций, изданных для его реализации. Государственный совет должен принять решение по обращению в течение 48 часов.

Юрист Парижской коллегии адвокатов и советник Adelico Жан-Батист Суфрон назвал заявление президента злоупотреблением властью. В обращении указали, что глава государства, самостоятельно устанавливая политику запретов для префектов, принял решение, на которое его не уполномочивает ни один законодательный акт.

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Заявители также раскритиковали запрет демонстраций как общую рекомендацию и разграничение между профсоюзными организациями и остальными гражданами. По их мнению, право на проведение демонстраций принадлежит всем, а не только профсоюзам.

Заявление Макрона

Макрон объявил на заседании совета безопасности, что в ближайшие дни, в том числе в субботу, 24 октября, демонстрации без профсоюзных организаторов будут запрещать там, где это возможно. Префекты должны были рассмотреть запросы профсоюзов и предложить альтернативные маршруты для защиты центров городов, предприятий и общественных зданий.

Представительница правительства Мод Брежон заявила, что ограничения для демонстраций, не организованных профсоюзами, будут определяться отдельно в каждом случае.

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