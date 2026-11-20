Предстоящие президентские выборы во Франции могут существенно повлиять на дальнейшую поддержку Украины со стороны Парижа. Двое влиятельных французских политиков — лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен и представитель леворадикальной партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон — критикуют отдельные направления помощи Киеву. Их заявления вызывают беспокойство среди европейских партнеров Украины.

Как отмечает издание, несмотря на существенные идеологические разногласия, Ле Пен и Меланшон критически оценивают отдельные аспекты политики НАТО и нынешний подход Франции к поддержке Украины. Политические оппоненты также обвиняют обоих деятелей в использовании тезисов, созвучных российской риторике в отношении войны.

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен неоднократно заявляла, что из-за сложной бюджетной ситуации Франция больше не может позволить себе финансировать Украину в нынешних объемах.

Свою позицию политик объясняет необходимостью направлять государственные средства в первую очередь на внутренние нужды французов. В то же время она проводит разграничение между финансовой и другими видами поддержки Украины: Ле Пен допускает продолжение поставок военного оборудования и подготовки украинских военнослужащих.

По информации Politico, 16 ноября после встречи с послом Украины во Франции Ле Пен подтвердила намерение прекратить финансовую помощь Киеву в случае победы на президентских выборах 2027 года.

Отдельно обсуждалась возможная встреча Ле Пен с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французская политик предложила провести переговоры в Брюсселе, а не в Киеве. Это происходит на фоне споров о дальнейшем финансировании Украины.

Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон также привлекает внимание своими заявлениями по поводу российско-украинской войны.

В частности, политик выступает против украинских ударов на большие расстояния по территории России. Он предположил, что такие атаки могут привести к усилению напряженности между Москвой и европейскими государствами.

Критику вызвала и поддержка Меланшоном идеи проведения референдума на Донбассе о принадлежности региона к Украине или России. Такое предложение противоречит принципам украинского суверенитета и территориальной целостности.

В то же время Меланшон заявлял о поддержке вывода российских войск из Украины и отрицал, что его позиция означает оправдание российской агрессии.

Франция остается одним из важных европейских партнеров Украины в вопросах обороны, дипломатии и финансовой помощи. Париж участвует в работе Коалиции желающих, обсуждении будущих гарантий безопасности и разработке возможных международных механизмов поддержки Украины после завершения боевых действий.

Смена политического руководства Франции может привести к пересмотру отдельных направлений сотрудничества с Киевом. В частности, под угрозой может оказаться нынешний уровень финансовой помощи, а также подход Парижа к отдельным вопросам военной поддержки.

В то же время позиции Марин Ле Пен и Жана-Люка Меланшона еще не означают, что будущие французские власти обязательно прекратят поддержку Украины. Окончательный курс страны будет зависеть от результатов президентских выборов, состава правительства и решений государственных институтов.

Об этом сообщает Politico.

Марин Ле Пен заявила, что в случае прихода к власти Франция будет выполнять уже взятые на себя обязательства по поддержке Украины. В частности, речь идет о совместном займе ЕС для Киева в размере 90 млрд евро.

Напомним, Ле Пен согласилась на встречу с Зеленским.

Добавим, что Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон занимают первые два места во всех пяти сценариях первого тура президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год.

Ранее во Франции вспыхнули протесты против съезда партии Марин Ле Пен.

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