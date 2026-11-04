Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер сообщил депутатам Европарламента, что в рамках запланированного расширения мандата Frontex агентство сможет помогать с депортациями из стран ЕС в центры возвращения за пределами блока, а также из этих центров в третьи страны. Об этом сообщает Politico Europe.

Расширение роли Frontex

На прошлой неделе Бруннер представил план масштабной реформы Frontex. Он предусматривает, что агентство будет оказывать поддержку в процедурах возвращения от начала до конца, тогда как решения о возвращении людей по-прежнему будут принимать национальные органы государств — членов ЕС.

Согласно плану Еврокомиссии, Frontex будет заниматься стратегическим планированием, объединением ресурсов для более экономичного проведения возвращений и поддержкой реинтеграции. Новые полномочия также могут позволить агентству помогать странам за пределами ЕС депортировать людей с их территории.

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Предостережения депутатов

Депутаты-центристы и представители левых политических сил выразили опасения, что более широкий мандат агентства может усилить риски для основополагающих прав. Нидерландский депутат от «Зелёных» Тинеке Стрик спросила, как гарантировать соблюдение Frontex права ЕС, если агентству придется действовать в третьих странах с другими правовыми системами. По ее мнению, такой механизм может увеличить риск нарушений основополагающих прав.

Французский депутат группы социалистов и демократов Мюриэль Лоран заявила, что более мощное агентство нуждается в более тщательном надзоре. Бруннер ответил, что обязательства Frontex по защите основополагающих прав сохранятся. По его словам, агентство будет помогать третьим странам в возвращениях только при наличии международного соглашения с гарантиями защиты прав, а каждое такое соглашение должно будет быть одобрено Европарламентом.

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