Управление ФСБ России в Волгоградской области сообщило о существовании секретного постановления правительства, регулирующего отключение мобильной связи в случае угрозы атак беспилотников. Документ упоминается в отзыве спецслужбы на иск 24 жителей региона, требующих соблюдения своих прав во время ограничений доступа к интернету.

Первое судебное заседание по иску к ФСБ, Роскомнадзору и операторам мобильной связи состоялось 17 ноября в Центральном районном суде Волгограда.

Местные жители подали иск в конце 2026 года из-за регулярных отключений интернета, которые продолжались с сентября по декабрь 2025 года. Районный суд трижды возвращал заявление, однако областной суд отменил эти решения.

Иванову пришлось через суд добиваться раскрытия решения регионального оперативного штаба. Именно на него ссылался оператор «Билайн», объясняя ограничения связи.

УФСБ опровергло противоправность своих действий и потребовало полностью отказать истцам в удовлетворении требования о возмещении морального вреда.

В то же время спецслужба сослалась на постановление правительства РФ № 1407 от 11 сентября 2025 года с грифом «Для служебного пользования».

Как отмечается в ответе ФСБ, ведомство согласовало с региональными представительствами операторов МТС, «ВимпелКом» («Билайн») и «МегаФон» порядок предоставления услуг связи по распоряжениям спецслужб.

Согласно этому порядку, операторы обязаны не разглашать информацию о случаях взаимодействия с ФСБ и мерах, применяемых для ограничения связи.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства стало известно о существовании правительственного документа, регламентирующего взаимодействие операторов мобильной связи с российскими спецслужбами при введении ограничений.

Об этом сообщил юрист Иван Иванов.

Роскомнадзор потратил 2,27 млрд рублей на разработку и внедрение механизмов фильтрации интернет-трафика с применением алгоритмов машинного обучения.

Российские власти намерены развивать сеть проводного радиовещания, которая может стать дополнительным каналом оповещения населения во время отключений мобильного интернета. Соответствующие изменения в Стратегию развития отрасли связи подготовило Минцифры РФ.

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