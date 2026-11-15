В Люблине, Польша, волейбольный клуб «Богданка ЛУК Люблин» победил «Ассеко Ресовию» из Жешува со счётом 3:0. Матч в прямом эфире показал японский телеканал Fuji TV с комментарием на японском языке. Встреча состоялась на домашней площадке люблинской команды.

Права на матчи клуба

Как сообщает Interia Sport, в пятницу Якуб Бальцерак заявил, что Fuji TV приобрёл права на показ матчей «Богданки ЛУК Люблин». За клуб выступают два японских волейболиста — Ран Такахаси и либеро Томохиро Огава.

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Победа хозяев

Люблинская команда выиграла три сета подряд. Наиболее напряжённой была третья партия, которую хозяева завершили со счётом 25:23. После эйса Такахаси «Богданка ЛУК» одержала победу в сете и матче.

После этой игры клуб из Люблина остался непобеждённым и возглавляет турнирную таблицу с 18 очками. «Ассеко Ресовия» потерпела четвёртое поражение, имеет две победы и восемь очков и занимает седьмую позицию.

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