Роберт Левандовский не вошёл в списки номинантов на индивидуальные награды MLS по итогам сезона 2026 года. Как сообщает Interia Sport, польский форвард не был номинирован ни в одной категории. Без номинаций также остались все футболисты его клуба «Чикаго Файр».

Статистика Левандовского

Левандовский завершил регулярный сезон с девятью голами и четырьмя результативными передачами в 19 матчах. Он не забивал с 13 сентября по 1 ноября, когда после выхода на замену отметился голом и ассистом в выездной игре против «Колорадо Рэпидс».

«Чикаго Файр» занял четвёртое место в Восточной конференции, пропустив вперёд «Нью-Ингленд Революшн», «Интер Майами» и «Нэшвилл СК». В первом матче плей-офф команда сыграет с «Шарлотт» 23 ноября.

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Списки номинантов

В число претендентов на награду самому ценному игроку лиги, названную в честь Лэндона Донована, вошли Лионель Месси, Эвандер, Гильерме, Хани Мухтар и Каван Салливан. В категории лучшего новичка были номинированы Андре Луис, Гильерме и Антуан Гризманн.

Гризманн, выступающий за «Орландо Сити», забил 14 голов и сделал семь ассистов в 18 матчах. Андре Луис из «Спортинга Канзас-Сити» имеет восемь голов и три результативные передачи в 13 играх. Среди номинантов в других категориях, включая лучшего молодого игрока, защитника и вратаря, представителей «Чикаго Файр» также нет.

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