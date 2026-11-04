В США демократ и методистский пастор Адам Гамильтон, согласно прогнозу Decision Desk HQ, побеждает действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла на выборах в Сенат от штата Канзас. Об этом сообщает The Hill.

По состоянию на 22:48 по восточному времени 3 ноября Decision Desk HQ прогнозировала победу Гамильтона с перевесом почти в 9 процентных пунктов при подсчете 87% голосов. Если результат подтвердится, он станет первым сенатором-демократом от Канзаса с 1939 года.

Гонка за место в Сенате

Перед днем голосования Decision Desk HQ оценивала борьбу за это место как такую, где шансы кандидатов примерно равны. При этом ранее этот мандат считался безопасным для Республиканской партии.

Издание отмечает, что прогнозируемая победа Гамильтона станет еще одним успехом демократов в сенатских гонках этого избирательного цикла: партии также прогнозировали получение мест в Техасе и Южной Каролине.

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Гамильтону 62 года. Он является основателем крупнейшей методистской церкви страны. После победы на праймериз в августе его кампания привлекла значительное финансирование и поддержку. Кандидата также поддержали влиятельные республиканцы штата, в том числе два бывших губернатора.

Ход кампании

Республиканцы Канзаса и на национальном уровне называли веру Гамильтона «воук» и использовали в рекламе смонтированные отрывки его проповедей. Как пишет The Hill, это должно было создать впечатление, будто он считает грехом привилегии белых людей и употребление мяса.

В то же время пастор и автор книг уже был известен в Канзасе и пытался обратиться не только к демократам, но и к независимым избирателям и разочарованным республиканцам. Гамильтон также дистанцировался от части демократического истеблишмента: он заявлял, что в случае избрания не поддержит сенатора Чака Шумера на должность лидера большинства, а также критиковал администрацию Джо Байдена за политику на южной границе США.

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