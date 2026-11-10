Гарри Каспаров отменил поездку в Берлин из-за угрозы покушения

Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров отказался от поездки в Берлин после предупреждения спецслужб о возможной угрозе его жизни.

Он должен был выступить на Berlin Freedom Week, однако вместо личного участия записал видеообращение к участникам мероприятия.

По словам Каспарова, специалисты по безопасности настоятельно рекомендовали ему не ехать в Германию, поскольку это могло быть слишком рискованно.

Оппозиционер также раскритиковал европейские власти за недостаточное противодействие России и заявил, что Владимир Путин превратил Европу в площадку для своих действий.

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Гроссмейстер и критик Кремля Гарри Каспаров заявил, что спецслужбы США и Литвы предупредили его и соучредителя Форума свободной России Ивана Тютрина об угрозе их жизни и посоветовали принять меры безопасности.

Российские спецслужбы в течение нескольких месяцев готовили убийства известных оппозиционеров Гарри Каспарова, Ильи Пономарева и Владимира Кара-Мурзы. По данным El Mundo, их планировали ликвидировать на территории США и стран Европейского Союза.

Европа должна содействовать выезду российских специалистов, чтобы ослабить режим Путина — Каспаров.

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