Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил 93-й гол за национальную команду и обошёл польского футболиста Роберта Левандовского в историческом списке лучших бомбардиров сборных. Об этом сообщает Interia Sport.

Гол в матче с Испанией

Перед последними матчами Кейн и Левандовский имели по 92 гола за свои национальные команды. Англичанин реализовал пенальти в поединке против Испании, завершившемся со счётом 3:2, и вышел на шестое место в рейтинге.

По данным издания, Кейн забил 93 мяча в 127 матчах за сборную Англии. У Левандовского 92 гола за Польшу, он провёл за национальную команду 171 матч. В предыдущей игре против Румынии, завершившейся со счётом 1:2, польский футболист не пополнил свой бомбардирский счёт.

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Лидеры исторического списка

Первое место среди самых результативных футболистов национальных команд занимает Криштиану Роналду — 146 голов за Португалию. Далее идут Лионель Месси со 126 мячами и Али Даеи со 108. Впереди Кейна и Левандовского также находятся Сунил Чхетри, забивший 95 голов, и Ромелу Лукаку с 94 мячами.

Оба футболиста продолжают выступать за свои сборные. Кейн должен принять участие в плей-офф Лиги наций УЕФА в дивизионе A, а Левандовский готовится к матчу против Швеции, запланированному на 17 ноября.

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